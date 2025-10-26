Miercuri, 29 octombrie, de la ora 19, la Teatrul Municipal Baia Mare, se joacă spectacolul „Cum mi-am petrecut sfârşitul verii”, de Vlad Sălbatecu. Mitul copilăriei ca vârstă de aur începe în jurul unui heleșteu, unde un grup de fete și băieți se joacă de-a „fabrica de jucării”. Aceștia își distribuie roluri și intră în joc de-adevăratelea. Treptat, încep să se cunoască. Jocurile se dezvoltă, iar timpul parcă se evaporă.. Lumea lor rămâne un tărâm nesecat al dorințelor de împlinire. Spectacolul se joacă la sala mare, cu publicul pe scenă și durează 100 de minute. Preţul biletelor: 25 lei/întreg, 15 lei/redus.