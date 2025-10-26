Înscrieri pentru Festivalul „Vreau să fiu Vedetă”

Au început înscrierile pentru Festivalul Naţional de Muzică „Vreau să fiu Vedetă”, organizat de Fundația Culturală The Voice. Ediţia de iarnă a concursului este programată pentru perioada 5-6 decembrie. „Vino să strălucești pe scenă la cel mai așteptat festival al iernii”, aşa sună invitaţia lansată de organizatori.

Festivalul „Vreau să fiu Vedetă” vă așteaptă cu multe secțiuni pentru toate vârstele și genurile muzicale, cu premii speciale, trofee și surprize spectaculoase pentru marii câștigători. Invitat special: Moș Crăciun, care va accentua bucuria sărbătorilor și va aduce cadouri pentru toți participanții. Ultima zi de înscrieri la festival este 1 decembrie. Detalii despre regulament şi înscrieri se fac la telefon: 0775 129 130, informează Monica Şandor, preşedintele Fundaţiei Culturale The Voice.