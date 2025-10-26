Turneu aniversar Alifantis şi Zan

Pentru a sărbători 30 de ani de activitate alături de Zan, Nicu Alifantis a pornit cu entuziasm într-un turneu special, care va aduce împreună publicul din România și Republica Moldova.

Nicu Alifantis, în vârstă de 70 de ani, este unul dintre cei mai apreciați artiști de muzică folk. Actor, poet, cântăreţ şi compozitor de muzică folk şi de teatru. Iubit de public, în fiecare dintre ipostaze. De oraşul Brăila se leagă perioada sa de ucenicie. De acolo începe povestea celui care se poate lăuda cu peste o jumătate de secol de activitate artistică.

În cadrul acestui turneu, Alifantis reflectează asupra acestei perioade extraordinare:

„În 1995, sfătuit de prietenul Doru Căplescu, i-am invitat pe Virgil Popescu, Răzvan Mirică, Sorin Voinea și Relu Bițulescu să mi se alăture pentru a înregistra albumul „Voiaj”. Nu mi-a trecut prin minte la acea dată, că alături de acești oameni aveam să-mi petrec următorii 30 de ani, concertând prin țară, străinătăți, înregistrând albume, legând prietenii, văzând cum ni se nasc sau cresc copiii, nepoții… Se pare că titlul primului album, „Voiaj”, avea să ne fie predestinat. O perpetuă călătorie cu oameni, printre oameni, pentru oameni… Și toate acestea 30 de ani în aceeași componență. Povestea merge mai departe”, spune Nicu Alifantis.

Spectatorii băimăreni sunt invitaţi să se alăture turneului “Alifantis & Zan 30 de ani” într-un show dedicat tuturor celor care au fost aproape și au susținut acest proiect de-a lungul decadelor. Evenimentul va avea loc în data de 7 noiembrie, de la ora 19.30, la ATP Tech Center Baia Mare.