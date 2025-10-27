Care e stadiul lucrărilor de canalizare la Asuaj

Autoritățile din comuna Asuaj au reușit să finalizeze proiectul de canalizare cu fose septice al satului Asuaju de Jos, iar canalizarea clasică, cea cu rețea și stație de epurare din centrul de comună, e ajunsă la 80%, ne spune viceprimarul Mircea Mezei.

Una prin Saligny, una prin AFM. Acum, se pregătește pasul următor: achiziționarea unui tractor cu vidanjă prin GAL, ca sistemul să devină funcțional, ca materialul din fose să ajungă la stația de epurare. Pas cu pas, se face!