Casa Pălărierului din Sighetu Marmației a intrat în restaurare

Primăria Sighetu Marmației a predat amplasamentul către constructor în vederea punerii în siguranță a clădirii de pe strada Bogdan Vodă, cunoscută de către sigheteni sub numele de ”Casa Pălărierului”.

Casa figurează pe Lista clădirilor de patrimoniu și a fost ridicată în anul 1833, iar pentru punerea în siguranță și reabilitare, în luna februarie a acestui an, a fost alocată din bugetul de stat suma de 375.000 lei. Pentru menținerea sistemului constructiv existent și asigurarea rezistenței și stabilității structurii clădirii, se vor introduce elemente structurale suplimentare, prin lucrări de intervenție de urgență propriu-zisă sub forma unui sistem de sprijinire a construcției cu un eșafodaj în zona interioară. Valoarea totală a investiției este de 575.520 lei, sumă care va asigura consolidarea construcției existente și reabilitarea frontului din spate a șarpantei și a învelitorii. Obiectivul autorită­ții locale este de a introduce ”Casa Pălărierului” în circuitul turistic al orașului, pentru ca atât localnicii, cât și vizitatorii să poată descoperi această bijuterie arhitecturală, care reprezintă o piesă esențială din istoria și cultura orașului Sighet.