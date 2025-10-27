De ce sunt atâtea șantiere deschise deodată în Baia Mare?

În oraș se lucrează în toate zonele. Însă aceste lucrări vin la pachet și cu disconfort, praf și blocaje de trafic. Unii sunt nemulțumiți, alții doar constată, însă toți se întreabă de ce atâtea șantiere deschise deodată? Iată și explicația…

”Nu știu dacă au mai fost perioade cu atâtea șantiere pe kilometru pătrat, dar cred că în următorii doi ani intensitatea lor va fi constantă sau chiar va crește. Nu e laudă, e o informare cât se poate de onestă pentru a ști la ce să ne așteptăm. Sunt o mulțime de proiecte care trebuie executate acum și nu pot fi amânate. Avem proiectele finanțate din fonduri europene ajunse la maturitate, care și-au găsit constructor. Peste ele se suprapun proiectele de schimbare a rețelelor de gaz, apă și canalizare, care se desfășoară în toate cartierele. Un «mix perfect» pentru a avea șantiere și disconfort în tot orașul. Am mai spus-o, șantierul în sine înseamnă disconfort, dar el nu trebuie să devină un coșmar pentru cetățeni, în special pentru șoferi. Acest lucru l-am transmis și îl transmit constructorilor cu fiecare ocazie. Le cer să aibă respect pentru băimăreni, să lucreze îngrijit și de calitate, să-și respecte termenele, să deranjeze cât mai puțin. Unii o fac, alții încă mai aruncă ulciorul să vadă dacă mai merge la apă. Eu zic că li se cam sparge, dar pot încerca pentru că o fac pe banii lor”, a explicat Horia Buhan , administrator public al Municipiului Baia Mare.