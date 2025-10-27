Discuții aprinse pe seama acordării stimulentelor financiare la Spitalul de Pneumoftiziologie

Unul dintre proiectele de hotărâre care a stârnit discuții aprinse în ultima ședință de consiliu local Baia Mare s-a referit la acordarea de stimulente financiare angajaților din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie. Conducerea unității medicale a precizat că aceste stimulente se acordă din veniturile proprii ale spitalului, însă aleșii locali au dorit să știe exact despre ce sume este vorba și care este procentul din veniturile proprii, ce poate fi folosit pentru așa ceva.

”Aceste încasări din venituri proprii implică și niște cheltuieli. Ar trebui să fie un procent stabilit. Nu poți să aloci toată suma din venituri, trebuie scăzute cheltuielile. Aceste stimulente se dau din profit”, a punctat unul dintre consilieri.

Pentru a clarifica situația, s-au cerut detalii din partea reprezentanților spitalului, iar la fața locului a venit managerul unității, Mădălina Cîmpean. Ea a precizat că are nevoie de aceste stimulente pentru a plăti angajații care stau peste program, pentru a finaliza lucrările de reabilitare.

”Am elaborat acest regulament datorită faptului că astăzi unitatea sanitară întâmpină anumite probleme din cauza renovărilor care se efectuează la nivelul instituției. După cum bine știți, spitalul se află într-un proiect de eficientizare energetică, care în decembrie trebuie finalizat, altfel se pierd banii pe proiect, iar noi suntem în urmă cu lucrările. Eu am preluat lucrările la 65%. Ne-am dorit aceste stimulente pentru angajații de la TESA, în speță este vorba de 3 muncitori și șeful de la serviciul administrativ. Cei 4 angajați stau peste program, iar orele suplimentare nu le putem plăti, libere nu pot să le dau pentru că am nevoie de ei și cumva trebuie să-i remunerăm. Atunci am hotărât să facem acest regulament și să vă cerem sprijinul. Noi avem pe primele 9 luni 512.000 venituri proprii. Ponderea pentru stimulente ar fi de 27% din cei 55.000 pe lună. Practic, ar fi 1.000 lei net de persoană, pe lună, și șeful de serviciu 1.500 lei”, a explicat Mădălina Cîmpean. Pentru unii consilieri explicația oferită nu a fost de ajuns și au fost voci care au spus că este ilegal să plătești în acest fel orele suplimentare. În cele din urmă proiectul a trecut cu 15 voturi pentru, 1 vot împotrivă și 2 abțineri.