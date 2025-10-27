Facturi decontate pentru a nu se bloca investițiile primăriilor din Maramureș

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a decontat zilele trecute lucrări în valoare totală de 357.289.100,95 de lei pentru 616 investiții realizate prin componentele C5 – Valul renovării, C10 – Fondul local și C15 – Educație, din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – a anunțat ministrul Cseke Attila. Din Maramureș au beneficiat de decontări următoarele primării: Tăuții-Măghe­răuș – 4.694.386 lei decontate; Vișeu de Sus – 563.458 lei; Ulmeni – 644.782 lei; Dragomirești – 370.589 lei plus 26.775 lei; Vișeu de Sus – 301.387 lei; Bârsana – 200.336 lei; Valea Chioarului – 90.994 lei plus 34.863 lei și plus încă 149.472 lei; Baia Mare – 1.283.092 lei; Baia Sprie – 5.505 lei, toate investițiile fiind pe Componenta C10, respectiv pentru asigurarea infrastructurii de transport verde și elaborarea sau actualizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană. Consiliul Județean Maramureș a primit decontări de facturi în cuantum de 643.073 lei, însă pe Componenta C5 -Valul renovării, pentru creșterea eficienței energetice, reabilitarea termică, consolidarea, modernizarea și renovarea seismică a unor clădiri publice și blocuri de locuințe.