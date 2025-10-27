Gura lumii☺Tupeul drumarului lasciv

Scenă ireală în Baia Mare, în trafic. Se lucrează din primăvară pe o anume stradă ve­che băimăreană, spre exasperarea locatarilor.

Aproape un an pentru o țeavă de apă și una de canalizare. Dată în folosință, gata. Mai ieri, iar strada închisă, 5 utilaje, cu o armată de „asistent manageri” ce nu lucrau, dirijau. Să nu intri din Progresului în Rozelor. Se săpa un șanț în asfalt, uitaseră probabil cititorul de carduri din mers, de buletin virtual, ceva. Dintr-o mașină, unul coboară geamul și întreabă ironic: Da’ mai aveți de lucru pe strada asta? N-o ajuns 9 luni? De pe utilaje, cor de meseriași: Taci dracului! /Marș!/ Du-te, mă, la mă-ta! etc. Omul n-a oprit, n-a coborât, nu s-a certat, n-a înjurat decât poate în barbă. Și apropo, dom’ Dorel. Parcurgând strada cea nouă… niciun capac de canal nu e la locul lui! La absolut toate, mașina face rampampam! Talentaților!