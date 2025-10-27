Milan Kotrc, încă doi ani jucătorul Minaurului

Milan Kotrc a semnat prelungirea contractului cu CS Minaur Baia Mare. Extrema stângă va fi jucătorul echipei noastre pentru încă doi ani și s-a arătat foarte încântat de alegerea făcută.

„Salut tuturor fanilor! Sunt foarte fericit să continui în familia Minaur și în sezoanele următoare. Iar când spun familie, vor­besc foarte serios. Baia Mare este ca o a doua casă pentru mine și voi continua să ajut echipa să își atingă obiectivele”, a declarat Milan Kotrc pentru site-ul oficial al clubului.