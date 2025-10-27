Milan Kotrc, încă doi ani jucătorul Minaurului

Milan Kotrc a semnat prelungirea contractului cu CS Minaur Baia Mare. Extrema stângă va fi jucătorul echipei noastre pentru încă doi ani și s-a arătat foarte încântat de alegerea făcută.
„Salut tuturor fanilor! Sunt foarte fericit să continui în familia Minaur și în sezoanele următoare. Iar când spun familie, vorbesc foarte serios. Baia Mare este ca o a doua casă pentru mine și voi continua să ajut echipa să își atingă obiectivele”, a declarat Milan Kotrc pentru site-ul oficial al clubului.
Milan Kotrc a semnat prelungirea contractului cu CS Minaur Baia Mare. Extrema stângă va fi jucătorul echipei noastre pentru încă doi ani și s-a arătat foarte încântat de alegerea făcută.