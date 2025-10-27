Problema retrocedărilor din Borșa, discutată cu ministrul Mediului

Una dintre cele mai importante discuții care au avut loc cu ocazia vizitei ministrului Mediului, Diana Buzoianu, în Maramureș, a fost cea legată de retrocedarea miilor de hectare de pădure către composesoratul Borșa. Subiectul a fost abordat în cadrul unei întâlniri la care au fost prezente și autoritățile locale și județene.

„Composesoratul din Borșa a obținut în instanță, inclusiv printr-o decizie CEDO, retrocedarea a aproximativ 17.000 hectare de pădure. Problema e că, în teren, pădurea respectivă pur și simplu nu există, cel puțin nu în forma și amplasamentul indicate în hotărâri. Între timp, pentru fiecare zi în care decizia nu este aplicată, se adună penalități. Cum bine intuiți deja, composesoratul acceptă despăgubiri în bani, dacă nu există pădure de retrocedat. Și tocmai aici apar cele mai mari semne de întrebare, pentru că există suspiciuni că valoarea stabilită ar fi mult peste cea reală. Nu e rolul meu să dau verdicte. Cred, însă, cu tărie, că statul are obligația să verifice urgent tot ce ține de acest caz. Este un caz care poate crea un precedent periculos dacă e tratat cu superficialitate”, a punctat Cristian Brian, deputat de Maramureș

În aceeași ședință cu autoritățile maramureșene s-a discutat și despre situația Mocăniței și a Văii Vaserului. Administrația județeană vrea să preia gestionarea pădurilor din zonă, inclusiv traseul pe care circulă Mocănița. Intenția este de a proteja zona ca rezervație naturală. „Inițiativa merită analizată serios, cu toate implicațiile ei, de la protejarea patrimoniului natural până la clarificarea responsabilităților între Romsilva, autoritățile locale și Ministerul Mediului. Deciziile trebuie luate, însă, și în urma consultării oamenilor din zonă”, a adăugat parlamentarul maramureșean.