Renasc lacurile de la Ariniș

Zilele trecute, am avut încântarea de a observa lucrări majore la lacurile de la Ariniș. Vă reamintim, scurt: lacurile fuseseră ale unei instituții socialiste gen Agroindustriala, cumpărate apoi de un politician autohton, minus două lacuri din coadă, pentru care s-a certat și judecat cu alt localnic, și el în funcții publice, a urmat desecarea unor lacuri apoi o perioadă de stagnare. S-a pescuit și nu prea. În timp ce alții înfloreau în branșă. Tot aici s-a așezat o impresionantă faună de păsări de apă, inclusiv superbele lebede, ceea ce ne-a făcut să-i spunem, ironic și nu prea , „lacul lebedelor”.

Acum însă, toate lacurile sunt secate, sunt buldozere și utilaje, se decolmatează. Păsăret mai e ici-colo. Aparent, aflăm din satul Ariniș, din zona administrativă, cele două părți s-au împăcat, s-au asociat și vor să facă treabă. Asta pentru că, de la început de an deja, la fostele lacuri din coadă, demult secate, se lucra, se decolmata. Acum se petrece și la lacurile mari. În unul din ele se adună apă, semn că probabil și-au atins țelul. Acolo am descoperit că nici anul acesta, în ciuda previziunilor meteo că vom avea o iarnă mare, grea, lebedele n-au mai migrat. S-a mai întâmplat și-n alți ani cu ierni blânde. Salutăm atât renașterea bălților de pește, cât și păstrarea faunei „lacurilor lebedelor”!!