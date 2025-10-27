Succes concludent în etapa 7

CSM Târgu Jiu – CS Minaur Baia Mare 22-30 (14-17)

Două puncte indubitabile au obținut fetele de la CS Minaur în deplasarea de la CSM Târgu Jiu. Băimărencele s-au impus cu 22-30 (14-17) în meciul din etapa 7 a Ligii Florilor și au urcat temporar pe poziția 5, cu 8 puncte.

Prima repriză a disputei s-a derulat sub semnul echilibrului, însă câștigată la trei goluri de Minaur – 14-17. În schimb, partea secundă nu a avut niciun fel de adrenalină, deoarece oaspetele au dominat-o în totalitate, iar la final diferența de opt goluri reflectă diferența de valoare dintre cele două combatante, precum și a pozițiilor opuse din ierarhia intermediară a Ligii Florilor.

CS Minaur joacă în etapa viitoare tot în deplasare, pe 1 noiembrie. De data aceasta, adversarul va fi unul de anvergură, SCM Râmnicu Vâlcea, echipă obișnuită cu clasări în prima parte a clasamentului.

Sala sporturilor din Târgu Jiu. Arbitri: George Dudău – Robert Dudău (Brașov). Observator FRH: Viorel Vicea (București). Aruncări de la 7 m: 5-7 (transformate 3-5; au ratat: Simao Paulo, Nicolae, respectiv Spugnini, Lund­back). Minute de eliminare: 8-2 (în min. 51, Zinatulina a fost descalificată pentru trei eliminări).

CSM Târgu Jiu: Varga Ferreira (5 intervenții), Babovic Vujovic (2 intervenții) – Paulo 10 (2 din 7 m), Bușe (nu a jucat), Frățilescu Gavrilă 1 (din 7 m), Ancuța (nu a jucat), Chirea (nu a jucat), Darie 1, Sucălescu (nu a jucat), Zinatullina 6, Chiricuță 2, Moldovan 1, Dumbrăvean 1, Nicolae. Antrenor: Liviu Ion Andrieș.

CS Minaur Baia Mare: Y. Dumanska (9 intervenții, a apărat un 7 m, a marcat 2 goluri), Tocaciu (2 intervenții) – Ianăși 1, Galinska, Quintino Ribeiro 4 (2 din 7 m), Gomes Da Costa 3, Avădanei, Romaniuc, Naumenko, Woller 2, Lăcusteanu 2, Papp 1, Lundback 4 (1 din 7 m), Ilyina 3, Spugnini 7 (2 din 7 m), Mițicuș 1. Antrenori: Joao Florencio, Alexandru Sabou, Daniel Apostu.