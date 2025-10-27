Unitățile de învățământ din Săcel, dotate la ultimele standarde

Comuna Săcel continuă să investească în școala de azi, pentru generațiile de mâine. Astfel, se fac investiții pentru o educație modernă, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

În acest sens, autoritatea publică locală anunță că a finalizat implementarea proiectului ”Învățământ performant la Săcel-Maramureș, prin dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale”, finanțat din fonduri nerambursabile PNRR – Componenta C15: Educație. Prin proiect, toate unitățile de învățământ din Comuna Săcel au fost complet modernizate, fiind dotate cu mobilier nou, materiale didactice moderne, echipamente digitale și materiale sportive. Recepția finală a avut loc, toate bunurile fiind livrate și recepționate conform prevederilor contractuale. Concret, s-au achiziționat peste 500 de piese de mobilier și materiale educaționale moderne, echipamente digitale de ultimă generație, precum și echipamente sportive pentru sala de sport și spațiile destinate activităților fizice.

Prin finalizarea acestui proiect NextGenerationEU, Comuna Săcel asigură elevilor și cadrelor didactice condiții moderne de studiu, echipamente performante și spații educaționale adaptate cerințelor actuale.