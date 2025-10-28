Bani alocați pentru continuarea proiectului de gaz din Vișeu de Sus

Ministerul Dezvoltării (MDLPA) a virat recent suma de 2.533.618.617 lei, în vederea decontării a 1.304 lucrări finanțate prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” – a anunțat ministrul Cseke Attila.

”Am achitat astfel toate facturile depuse până la data de 18 iulie 2025 inclusiv, indiferent de domeniul de implementare”, a precizat ministrul Dezvoltării. Proiectele au în vedere reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere, a rețelelor de alimentare cu apă, a sistemelor de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale, precum și a sistemelor inteligente de distribuire a gazelor naturale. Din Maramureș, UAT Vișeu de Sus a primit alocări financiare pentru proiectul ”Înființare rețea de distribuție și racordare a gazelor naturale în orașul Vișeu de Sus”. Suma solicitată pentru decontare a fost de 2.185.839 lei. Data estimată de finalizare a investiției este luna iunie 2026.