Dacă nu e finalizat până la sfârșitul anului, Spitalul de Pneumoftiziologie pierde banii de reabilitare

Problemele privind procesul de reabilitare la Spitalul de Pneumoftiziologie Baia Mare sunt departe de a fi rezolvate. Inclusiv în urma vizitei ministrului Sănătății în Maramureș s-a discutat despre faptul că aceste lucrări s-au tărăgănat timp de peste patru ani de zile și ele trebuie urgentate. Noua conducere a unității spitalicești trebuie să termine reabilitarea unității medicale până la finele anului. În caz contrar, se pierd banii pentru acest proiect.

„În mod normal, acest proiect de eficientizare a început acum 5 ani de zile. El trebuie să se termine până la finalul anului, pentru că altfel se pierd banii pe proiect. Eu în iulie, când am preluat conducerea spitalului, stadiul lucrărilor finalizate era la 65%, lucrări efectuate în patru ani și jumătate. Restul de 35% trebuie să-l terminăm până în decembrie și să se facă recepția”, a precizat Mădălina Cîmpean, managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Baia Mare.

Dificultățile nu se încheie însă aici. Proiectul de reabilitare nu prevede și finisarea spațiilor unde s-a lucrat. Practic, pentru aceste lucrări este necesar un alt proiect, ceea ce implică alți bani. Până în prezent, Primăria Baia Mare a venit în sprijinul spitalului, pentru ca o parte din spațiile reabilitate să fie terminate și date în folosință.

„Acest proiect cuprinde eficientizarea energetică, schimbarea de conducte, obiectele sanitare, uși și geamuri. Nu a mai existat însă niciun proiect prin care să reabilitezi ce rămâne după schimbarea acestor segmente. Primăria ne-a tot dat, am mai lucrat cu angajații din cadrul instituției, dar nu e suficient”, a explicat Mădălina Cîmpean.

Tot în cadrul acestui proiect, este prevăzută și ridicarea unui nou etaj, unde ar urma să fie mutat personalul administrativ. Acum se lucrează la foc continuu și conducerea spitalului speră ca vremea să nu le strice planurile.

„Noi mai construim un etaj de clădire, lucrările au început acum două luni. Acum se lucrează, dar sperăm să țină și vremea cu noi. Acest lucru s-a adăugat la proiect. Este bine, pentru că acolo vom muta tot personalul TESA, iar partea de parter va fi de spitalizare de zi. Secțiile vor fi mutate un pic, cea de pneumologie II o vom muta la etajul IV. De asemenea, nu vom avea bloc operator, pentru că nu s-a mai folosit de mult, nu avem nici medici. Acolo se va dezvolta compartimentul de bronhopneumologie”, a concluzionat Mădălina Cîmpean.