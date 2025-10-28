Două autocare și un autoturism, implicate într-un accident între Groși și Dumbrăvița

Marți dimineață, ca urmare a unei sesizări prin SNUAU 112, în jurul orei 06.30, polițiștii au intervenit pe DN18 B, între localitățile Groși și Dumbrăvița, pentru soluționarea unui accident de circulație.

Din primele verificări a reieșit faptul că în accident au fost implicate două autocare și un autoturism, iar impactul s-ar fi produs pe fondul efectuării unei depășiri neregulamentare.

La locul indicat s-au deplasat o autospecială de stingere cu apă și spumă, echipajul de Terapie Intensivă Mobilă, un echipaj de prim ajutor SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Baia Mare, cât și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean.

La sosirea forțelor de intervenție, la fața locului se aflau doar conducătorii auto ai celor trei autovehicule implicate. Cele aproximativ 50 de persoane transportate de autocare, se pare că au fost preluate de alte mijloace de transport și și-au continuat deplasarea, nefiind sesizate victime.

Unul dintre conducătorii auto implicați a suferit leziuni corporale și a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Traficul rutier a fost restricționat pe ambele sensuri.

Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, stabilindu-se că nu se aflau sub influența băuturilor alcoolice.