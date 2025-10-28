La Rona de Jos, extindere rețea de apă și canalizare, în curs

Autoritățile din Rona de Jos au finanțare Saligny pentru o extindere a rețelei de apă, dar și pentru o reabilitare și extindere a barajului ce adună apa pentru comunitate. Primarul Ion Herbil ne spune că s-a înălțat barajul cu doi metri și s-a extins cu 20 de metri, va avea 80 de metri lungime și va aduna o cantitate mult mai mare. Lucrările sunt la 40%, se schimbă și rețele de apă, se face o stație de pompare și un bazin de 100.000 de litri pentru o altă zonă, mai la deal. Tot aici, s-a lucrat și la extinderea rețelei de canalizare, pe lângă drumul național și pe șapte străzi, lucrările sunt în curs și s-a ajuns la 55% grad de realizare.