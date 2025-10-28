O femeie, de peste 70 de ani, acroșată de o trotinetă

Luni, 27 octombrie, polițiștii Biroului Rutier Baia Mare au intervenit pe b-dul Republicii, după ce au fost sesizați că o persoană a fost rănită.

La fața locului a fost identificată victima, o femeie de 71 de ani, care prezenta leziuni. Din primele verificări efectuate, a reieșit faptul că aceasta, în timp ce s-ar fi deplasat pe trotuar, pe pista pentru biciclete marcată corespunzător, ar fi fost acroșată de o trotinetă electrică.

Femeia a fost transportată la spital, iar polițiștii continuă cercetările în vederea identificării persoanei care se deplasa cu trotineta electrică și stabilirii cu exactitate a împrejurărilor comiterii evenimentului, în vederea dispunerii măsurilor legale.