Primăria Baia Mare a făcut primul pas pentru preluarea sălii sporturilor

Aleșii locali băimăreni și-au dat girul cu privire la preluarea în administrarea municipiului a sălii sporturilor din oraș. Scopul acestui transfer este ca obiectivul să fie, în sfârșit, modernizat.

”Consiliul Local Baia Mare a aprobat în ședința ordinară proiectul de hotărâre privind înaintarea unei solicitări de trecere din domeniul public al statului în domeniul public al orașului nostru a sălii, alături de cele două parcări. Sunt mai multe motivele pentru care am decis să facem acest pas. În primul rând, pentru a pune capăt situației în care clubul Minaur, principalul utilizator al sălii, respectiv Liceul cu Program Sportiv sunt nevoite să plătească chirii considerabile pentru folosirea ei. În al doilea rând, pentru a putea să demarăm lucrările de reparații și modernizare care se impun, după o perioadă lungă în care sala nu a mai beneficiat de astfel de investiții, și pe care trebuie să le realizăm pentru a corespunde cerințelor actuale ale competițiilor naționale și internaționale. Împreună cu Gabriel Zetea, președintele Consiliului Județean Maramureș, am avut în ultimele luni mai multe discuții legate de acest subiect cu președintele Agenției Naționale pentru Sport, domnul Bogdan Constantin Matei, care și-a exprimat sprijinul față de intenția noastră”, a spus Doru Dăncuș, primarul municipiului. În primă fază, imediat după finalizarea acestui transfer, primăria va interveni pentru a remedia cele mai urgente probleme. Scopul final rămâne, însă, reabilitarea și modernizarea completă a Sălii Sporturilor „Lascăr Pană”, fapt pentru care se lucrează deja la identificarea unor surse de finanțare prin care să se realizeze acest obiectiv.

Dacă totul va decurge conform planurilor și procedura de transfer va fi realizată fără obstacole, următorul pas va fi depunerea unei solicitări pentru preluarea terenului de atletism, astfel încât și această bază să poată fi reabilitată și adusă la nivelul pe care și-l dorește toată lumea iubitoare de sport.