Se reabilitează superba biserică de zid din Coaș

La Coaș, se reface acoperișul de șindrilă ale uneia dintre cele mai frumoase biserici vechi din Maramureș. E și una dintre puținele biserici ro­mâ­nești de zid, alături de cea din Sarasău, știut fiind că în anumit moment al istoriei, românii aveau interdicția de a construi din zid, decât din lemn. Dar localnicii din Coaș erau vărarii Cetății de Piatră a Chioarului și probabil, în calitate de meseriași ai zonei, au beneficiat de excepții. Biserica este monument istoric și ar fi datată/edificată în anul 1730.