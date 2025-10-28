Sosesc dotările pentru modernizarea școlilor din Sighetu Marmației

La finele săptămânii trecute a avut loc o întâlnire de lucru importantă între primarul Municipiului Sighetu Marmației, echipa de implementare și beneficiarii Proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitare din municipiu”.

Scopul principal al întâlnirii a fost de a discuta și stabili detaliile organizatorice necesare pentru livrarea produselor prevăzute în cadrul proiectului, care va contribui la modernizarea și dotarea unităților de învățământ din municipiu. Reprezentanții echipei de proiect au prezentat pașii următori și au clarificat procedurile logistice pentru livrarea mobilierului, materialelor didactice și echipamentelor, esențiale pentru îmbunătățirea condițiilor de învățare din școlile sighetene. Primarul Municipiului Sighetu Marmației, Vasile Moldovan, a subliniat importanța acestui proiect pentru comunitatea locală și a asigurat că autoritatea locală va face toate demersurile necesare pentru a sprijini implementarea cu succes a acestuia. Proiectul este finanțat prin PNRR și reprezintă un pas important în modernizarea infrastructurii educaționale din municipiul Sighetu Marmației.