Acțiuni la Seini, Cavnic și Groși

La Seini, Cavnic și Groși polițiștii au oprit și verificat marți, 28 octombrie, 78 de autovehicule și au legitimat 83 de persoane. Au fost aplicate 27 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de peste 10.000 de lei, a fost reţinut un permis de conducere și 12 certificate de înmatriculare.

La Seini, timp de două ore polițiștii au fost angrenaţi într-o acțiune pentru reducerea numărului de evenimente rutiere cu consecințe grave, dar și prevenirea și combaterea faptelor antisociale. Astfel, au fost oprite și verificate 20 de autovehicule și 25 de persoane au fost legitimate. Ca urmare a abaterilor constatate, au fost aplicate 8 sancțiuni contravenționale a căror valoare depășește suma de 4.000 de lei.

În cazul a trei autovehicule, polițiștii au dispus reținerea certificatelor de înmatriculare, până la remedierea neregulilor constatate și în cazul unui conducător auto a fost dispusă măsura reținerii permisului de conducere.

Acțiunea s-a desfășurat sub supravegherea polițiștilor Serviciului Rutier, cu sprijinul polițiștilor orașului Tăuții Măgherăuș, ai Grupei Canine și a jandarmilor.

La Cavnic şi Groși, polițiștii au acționat împreună cu specialiștii Registrului Auto Român Maramureș pentru depistarea şi luarea măsurilor legale faţă de participanţii la trafic care încalcă normele rutiere.

58 autovehicule au fost oprite și verificate și tot atâtea persoane au fost legitimate. Totodată, pentru abaterile constatate au fost aplicate 19 sancțiuni contravenționale a cărora valoare depășește suma de 6.000 de lei.

9 autovehicule au rămas fără certificatul de înmatriculare, fiind reținute de polițiști în vederea remedierii abaterilor constatate.