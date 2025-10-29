CAS Maramureș invită femeile la evenimentul „Screening în roz”

Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) Maramureș este partener al evenimentului „Screening în roz”, o inițiativă dedicată prevenirii și diagnosticării precoce a cancerului de sân.

Evenimentul are loc în 27 noiembrie, de la ora 16.00, la Primera Dru (Dru Relax), Tăuții-Măgherăuș și este cu participare gratuită, pe bază de înscriere la https://www.facebook.com/events/797356382932449/.

„CAS Maramureș te invită să participi la o după-amiază dedicată informării, dialogului și încrederii în propriul corp. Medici specialiști, psihologi și femei care au învins boala vor vorbi deschis despre curaj, echilibru și puterea de a avea grijă de tine”, au punctat oficialii instituției. Dress code: A touch of pink.