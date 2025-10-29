CS Minaur se plasează pe locul 6 după șapte runde

Șapte etape s-au epuizat din sezonul 2025/2026 al Ligii Florilor la handbal feminin. Etape în care fetele de la CS Minaur Baia Mare au consemnat patru victorii și trei eșecuri, parcurs în urma căruia se plasează pe poziția 6, la numai două puncte de podium.

În ultimul meci de campionat, derulat la CSM Târgu Jiu, handbalistele noastre au învins fără drept de apel cu 30-22, urcând temporar pe locul 4. Însă CSM Slatina și SCM Râmnicu Vâlcea au câștigat și ele, context în care Minaur a cedat două poziții. În runda viitoare, CS Minaur joacă tot pe teren străin, la Râmnicu Vâlcea, o echipă aflată în mare formă și care este condusă de pe margine de fostul selecționer al României, Florentin Pera.

Rezultate etapa 7: Gloria Bistrița – CSM București 28-29; CSM Galați – HC Dunărea Brăila 19-31; HC Zalău – CSM Slatina 16-25; CSM Târgu Jiu – CS Minaur Baia Mare 22-30; CSM Corona Brașov – Rapid București 25-26; SCM Universitatea Craiova – SCM Râmnicu Vâlcea 25-32.

Etapa 8

Joi, 30 octombrie: CSM București – CSM Corona Brașov (ora 17.30, Pro Arena).

Sâmbătă, 1 noiembrie: HC Dunărea Brăila – HC Zalău (ora 17.30); Rapid București – CSM Galați (ora 17.30); SCM Râmnicu Vâlcea – CS Minaur Baia Mare (ora 18.00); CSM Slatina – CSM Târgu Jiu (ora 18.00).

Miercuri, 5 noiembrie: SCM Universitatea Craiova – Gloria Bistrița (ora 17.30, Pro Arena).

Restanță: Miercuri, 29 octombrie: Rapid București – Gloria Bistrița (ora 17.30, Pro Arena).