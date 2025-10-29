DanceLight, aur la „Cupa Dance Art” de la Târgu Mureș

DanceLight Baia Mare a participat la concursul național „Cupa Dance Art” de la Târgu Mureș, competiție la care s-au înscris 200 de perechi de dansatori. Perechile clubului băimărean au avut o comportare meritorie, iar la una dintre categorii a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului.

Perechea formată din Bogdan Gănescu și Ștefania Ardelean a atins cea mai înaltă fază a competiției, cea a finalelor. La categoria Open Basic, 16-35 ani, s-a clasat pe locul 4 atât la clasa Standard, cât și la clasa Latino.

Tot până în faza finală a ajuns și perechea compusă din David Indrecan și Antonia Mare. La clasa D, 12-15 ani, a obținut locul 7, iar la Open Basic Standard, 12-15 ani, a ocupat locul 6.

Perechea mixtă, formată din Luca Tofan (Medio Monte Baia Sprie) și Camelia Ilea (DanceLight Baia Mare), a reușit să urce pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la clasa H, 10-11 ani.