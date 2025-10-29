Mentenanta serviciu 24pay

Din cauza unor lucrări de mentenanță a căror necesitate a apărut inopinat la furnizorul serviciului, aplicația 24pay nu va fi operațională pentru achiziția de titluri de călătorie din această seară timp de circa trei zile.

Titlurile de călătorie deja achiziționate își păstrează valabilitatea și pot fi utilizate. Sectiunea elevi este functionala. Biletele pot fi achizitionate de la POS-urile din mijloacele de transport ale SC URBIS SA.

Ne pare rău pentru apariția acestei situații apărute independent de SC URBIS SA.