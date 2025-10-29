Nu ai voie să ratezi! Maramureșul a devenit un imens pictorial

Acum e momentul să vină turiștii să vadă Maramureșul nostru, când e multicolor, pictat în toate culorile posibile. Sigur, o fi frumos și iarna, de sărbători. Oricum, „Toamna este o a doua primăvară, când fiecare frunză e o floare”, a spus Albert Camus. Cum ar fi să vă invităm într-un periplu foto-reportericesc, mai mult ilustrat, cu doar câteva ponturi unde aveți locații impresionante?

Încă o dată. Așa ceva nu se ratează. Dacă dă frigul, în câteva zile cad toate frunzele și natura pare tristă. Chiar va fi. Vă invit deci pe câteva trasee, plus câteva opriri în locuri de belvedere! În primul rând, ar trebui să treceți Gutâiul. Indiferent în ce direcție. Iar la locul mic de parcare de la Biserica lui Vlaicu să te oprești, să urci, dar să nu mergi la stânca de alpinism, ci o iei pe cărarea din dreapta în sus, apoi stânga și grijă mare, ești deasupra stâncii imense Laleaua Albă de lângă cele mai frumoase șerpuiri ale DN18. Doar tu vezi de sus, toamnă și trafic.

O altă variantă e să treci Gutâiul pe la Cavnic spre Budești, la fel de frumos. Aici ai o parcare de unde vezi super toamnă, plus Gutâiul Mare, plus Cei Trei Apostoli în fundal. La fel, înainte de Budești, în câteva locuri ai vedere departe, spre munții de pe granița cu Ucraina, unii deja înzăpeziți. Ori spre munții Lăpușului, cu cețuri. Altă variantă e să urci de la Sat Șugatag spre pășunea Tătaru, alte peisaje superbe de toamnă inclusiv privind înapoi spre valea Marei și a Cosăului.

Dar una dintre cele mai impresionante belvederi le ai conducând din Cavnic spre Băiuț, în condiții de toamnă. Mai ales că imediat se va închide drumul, la prima zăpadă. Valea Strâmbului e mirifică acum! Dar ceva asemănător poți vedea zilele astea urcând pe Valea Neagră spre Izvoare. Ca idee generală, unde e pădure de foioase plus de brad, e superb acum. Alte impresionante belvederi de toamnă ai de la Șugău – Agriș spre Sighet și granița cu Ucraina, la fel de deasupra Sarasăului.

Dar nu e toamnă doar în nord, e și în sud… O superbă belvedere de toamnă ai trecând de Suciu spre Bistrița, unde ai de jur împrejur peisaje cu păduri ruginii, spre Est, muntele Țibleș, iar în spate ai Rodnei, gata ninși. Tot dincoace, în sud, ai superbe trasee de toamnă pe Culmea Prelucilor, cu vederi departe, spre Baia Mare, spre Seini sau spre lanțul Carpaților. Dar dacă tot ești în zonă, coboară în Defileul Lăpușului. Râul leneș are pe el covoare de frunze călătoare, „florile de toamnă” ale lui Camus, de asemenea… esența vieții! Nu apa, frunzele!

Reamintim cu un drum, nu fără ironie, celor ce adună cu sârg frunzele că fac sau sunt mizerie. Ba le pun în saci de plastic și le duc la container că deh… Așa se încarcă inutil salubrizarea… Frunzele acelea sunt atinse de ploaie, de îngheț, putrezesc și devin… stratul de sol roditor, de numai 20-30 de centimetri, fără de care n-ar exista viața pe Pământ! În loc să lăsăm cursul naturii, noi aruncăm la ghenă viitorul! „Solul este stratul superficial al scoarței terestre, format dintr-un amestec de materie minerală, materie organică, apă, aer și organisme vii. Acesta este un ecosistem vital, esențial pentru creșterea plantelor, oferind suport, nutrienți, apă și reglând temperatura. Un sol sănătos este crucial pentru agricultură și pentru ecosistemul global, influențând calitatea recoltelor și capacitatea de a combate schimbările climatice”, zice analiza AI, noul dușman/prieten al Omenirii!