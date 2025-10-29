Parastas pentru arhiepiscopul Justinian Chira

În data de 30 octombrie, se împlinesc 9 ani de la mutarea la Domnul a Înaltpreasfințitului Arhiepiscop Justinian Chira, supranumit „Voievodul spiritual al Maramureșului”.

Cu această ocazie, joi, 30 octombrie, ierarhii Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului vor urca în „Muntele cel Sfânt” al Mănăstirii „Sfânta Ana” Rohia. De la ora 9, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul va săvârși Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, în prezența Preasfințitului Părinte Episcop Iustin. După Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, în jurul orei 11:30, va fi oficiată slujba parastasului la mormântul din incinta mănăstirii, acolo unde își doarme somnul de veci Înaltpreasfințitul Părinte Justinian. De asemenea, la ora 12, toate clopotele bisericilor, mănăstirilor și schiturilor vor fi trase în amintirea arhiepiscopului Justinian Chira, spre veșnica lui pomenire din neam în neam.