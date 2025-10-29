Simpozion omagial dedicat Reginei Maria

Filiala Județeană Maramureș a Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria” organizează azi, 29 octombrie, de la ora 11, Simpozionul Omagial dedicat aniversării a 250 de ani de la nașterea Reginei Maria. Evenimentul este organizat în parteneriat cu Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș. Pe lângă intervențiile invitaților, simpozionul include prezentări cu fotografii inedite din viața și activitatea Reginei Maria a României. De asemenea, elevii clasei de canto, prof. Codruța Lupșe a Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Liviu Borlan” Maramureș vor prezenta un moment artistic. În plus, participanții la eveniment vor putea vizita muzeul.