Șofer depistat cu o alcoolemie de aproape 1,00 mg/l alcool pur în aerul expirat

În seara zilei de marți, 28 octombrie, polițiștii din Vișeu de Sus au oprit pentru control un autoturism condus pe strada Aleea Eroilor.

La volan, poliţiştii au identificat un tânăr de 25 de ani care emana halenă alcoolică. În cauză, tânărul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de 0,86 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Tânărul a fost condus la spital pentru prelevarea mostrelor biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei, iar poliţiştii continuă cercetările în vederea dispunerii măsurilor legale.