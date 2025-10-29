Turneul Classic Unlimited ajunge în Baia Mare

Turneul de muzică clasică în locuri speciale Classic Unlimited ajunge în 30 octombrie, de la ora 18.30, în Baia Mare. În acest an, tema turneului Classic Unlimited e strâns legată de sentimentul care stă la baza celor mai multe dintre acțiunile noastre: dragostea. Participarea e gratuită, însă înscrierea e obligatorie pentru că locurile sunt limitate. Locurile pot fi rezervate la adresa: classicunlimited.ro. Concertul va avea loc la Colonia Pictorilor din Baia Mare. Turneul este cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național.