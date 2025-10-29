Un tânăr de 25 de ani, trei infracțiuni rutiere

Marți, 28 octombrie, polițiștii din Sighetu Marmației au depistat, pe strada Iapa, un autoturism care circula fără a avea montate plăcuțe cu număr de înmatriculare.

La volanul autoturismului a fost identificat un tânăr de 25 de ani, stabilindu-se în urma verificărilor efectuate faptul că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule și autovehiculul condus nu figurează ca fiind înmatriculat în circulație.

Cu ocazia testării tânărului cu aparatul etilotest, rezultatul a indicat o concentrație de 0,26 mg/l alccool pur în aerul expirat.

În cauză, sub supravegherea procurorului de caz, polițiștii continuă cercetările sub comiterea infracțiunilor de punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat și conducerea unui vehicul fără a deține permis de conducere.