Centru de zi, tot mai aproape de finalizare în Ferești

Lucrările la Centrul de zi pentru persoanele vârstnice din localitatea Ferești, comuna Giulești avansează în ritm normal, conform graficului de execuție.

Astfel, lucrările de reabilitare structurală sunt aproape finalizate. Se lucrează la finisaje și la rețelele interioare. Urmează etapa de amenajare și dotare cu mobilier și echipamente specifice.