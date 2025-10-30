Drumuri bune și nu prea de la Groșii Țibleșului spre vecinătăți selecte

Comuna Groșii Țibleșului era, odinioară, locul unde “întorcea vulturul”. Nu mai e. Are un drum intercomunal spre Botiza, făcut separat de cele două comune. Acum, pe partea Botizei urmează reabilitare prin Saligny, dar…lucrarea e neîncepută, ceea ce, conform Guvernului, ridică semne de întrebare. Pe partea Groșiului, ne spune primarul Nicolaie Burzo, s-au găsit 78.000 de lei în fondul de garanție a executării iniţiale a drumului, cu care se vor face reparații, la care se adaugă o sumă de la Consiliul Județean cu care se vor completa lucrări de rigole, decolmatări etc. Un alt drum cu discuții este cel spre muntele Țibleș, silvic, unde s-au făcut anul acesta reparații majore. S-a pietruit. Însă porțiunea de 720 metri pe care sunt case e tot cu probleme, din cauza prafului și a vibrațiilor date de transportul greu. Nu, nu-l dau primăriei, nicicum. În schimb, silvicii mai deschid un drum impresionant, de la vârful drumului de Minghet, spre Arieș și Hudin, de 6,7 kilometri, ce arată excelent!