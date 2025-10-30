Filtre rutiere și peste 50 de operatori economici verificați

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, împreună cu polițiștii din Baia Mare, au organizat și executat, miercuri, 29 octombrie, o acțiune în scopul prevenirii și combaterii operațiunilor ilicite în domeniul transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat și a importului produselor cerealiere.

Astfel, pe principalele artere de circulație din municipiul Baia Mare au fost instituite 4 filtre rutiere în cadrul cărora au fost oprite și verificate 35 de mijloace de transport cu masă maximă autorizată mai mare de 2,5 tone și au fost legitimate tot atâtea persoane.

Concomitent, efectivele angrenate au acționat pe raza municipiului Baia Mare, orașului Baia Sprie și a localităților limitrofe, fiind efectuate controale la 53 de operatori economici în scopul verificării respectării prevederilor O.U.G. nr. 28 din 1991 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.

Pe parcursul verificărilor efectuate, polițiștii au constatat abateri de la prevederile O.U.G. nr. 28 din 1991 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale și Legii nr. 145 din 2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, astfel că au aplicat 6 sancțiuni contravenționale în cuantum de 29.000 de lei.

De asemenea, suma de 694 de lei, deținută nejustificat, a fost confiscată.

Polițiștii continuă acțiunile specifice pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor din domeniul economico-financiar și a oricăror fapte de natură judiciară.