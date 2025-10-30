În Bârsana, s-au finalizat lucrările de stabilizare a talvegului râului Iza

Lucrările la stabilizarea talvegului râului Iza, în localitatea Bârsana, au fost finalizate anunță Apele Române Someș-Tisa. Din cauza fenomenelor hidrometeorologice periculoase din ultimii ani, în această zonă s-au produs eroziuni, ducând la adâncirea talvegului și afectarea lucrărilor existente, așa că intervenția era mai mult decât necesară.

Prin aceste lucrări, angajații Sistemului de Gospodărire a Apelor (SGA) Maramureș au stabilizat talvegul prin realizarea unui prag de fund din anrocamente. Lucrările din „Programul de gospodărire a apelor” reprezintă o componentă esențială a strategiei de prevenire și gestionare a fenomenelor hidrologice periculoase. Astfel, acestea contribuie la protejarea mediului și siguranța comunităților. Râul Iza, afluent de stânga al râului Tisa, își are obârșia într-un izbuc din Munții Rodnei, cunoscut sub numele de „Izvorul Albastru al Izei”. Suprafața bazinului său hidrografic însumează 1.293 km², pe o lungime de 80 km.