Memorandum semnat între Baia Mare și Yantai – China

La finalul săptămânii trecute, Primăria Baia Mare a găzduit o nouă delegație oficială din China, din Yantai, provincia Shandong. Scopul principal al vizitei a fost semnarea unui „Memorandum de Înțelegere” între Baia Mare și Yantai, care să consfințească relația de prietenie și colaborare dintre cele două orașe.

„Am discutat în primul rând despre principalele atuuri ale orașelor noastre și domeniile de interes în care avem oportunitatea să dezvoltăm proiecte comune. Atât Baia Mare, cât și Yantai sunt centrele unor regiuni turistice importante, cu istorii bogate, cultură și produse tradiționale locale care merită să fie promovate. Aici, în special, am vorbit despre experiența lor în aceste domenii de interes, despre cum putem învăța din soluțiile pe care le-au găsit la provocări pe care le întâmpinăm și noi astăzi. Am vorbit, de asemenea, despre tehnologiile inovative pe care le-au dezvoltat, în special în industria vinului unde sunt recunoscuți la nivel internațional și despre oportunitatea de a construi parteneriate în acest domeniu între mediile de afaceri. Poate una dintre cele mai importante teme ale discuțiilor a fost, însă, legată de structura de control al calității pe care au început să o construiască, model pe care mi-aș dori să îl adaptăm nevoilor noastre și pe care să îl implementăm și în Baia Mare”, a spus Doru Dăncuș, primarul orașului Baia Mare.

Administrația locală le-a prezentat oaspeților și câteva dintre cele mai importante proiecte ale municipiului Baia Mare, de la dezvoltare economică și educație, până la energie verde, industrii creative și colaborări universitare.