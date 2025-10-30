Modificări importante ale regimului rutier în Sighetu Marmației

Municipiul Sighetu Marmației informează cetățenii că, în urma ședinței Comisiei municipale pentru organizarea circulației în Sighetu Marmației din data de 20 octombrie 2025, au fost adoptate mai multe măsuri menite să contribuie la optimizarea circulației rutiere și creșterea siguranței pietonilor.

Astfel, s-au stabilit următoarele modificări, care intră în vigoare la data de 1 noiembrie 2025:

– instituire sens unic pe strada Eroilor, cu sensul dinspre parcul Grădina Morii spre intersecția străzii Eroilor cu b-dul Independenței și doar pe această poțiune. De la intersecția străzii Eroilor cu b-dul Independenței spre girația de pe strada Avram Iancu strada Eroilor rămâne cu dublu sens;

– sens unic pe strada Zimbrului, pe tronsonul dintre intersecția cu strada Eroilor și intersecția cu b-dul Independenței cu sensul de mers dinspre intersecția cu str. Eroilor spre intersecția cu b-dul Independenței;

– strada Mihai Eminescu revine la sens unic de la intersecția cu str. Gh. Lazăr până la parcul Grădina Morii (sens de mers dinspre intersecția cu str. Gh. Lazăr spre parc);

– sens unic pe strada Simion Bărnuțiu (tronson și sens de mers cuprins între intersecția străzii cu Ștefan cel Mare, până la intersecția cu str. Szilagyi Istvan)