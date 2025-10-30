Proiectul Culturality • A doua întâlnire rurală pentru un turism cultural în satele izolate

Consiliul Județean Maramureș a organizat zilele trecute al doilea hub rural de ino­vare din cadrul proiectului CULTURALITY – Patrimoniul cultural din zonele rurale izolate pentru un turism creativ și dezvoltare durabilă, finanțat prin programul Horizon Europe. Evenimentul, care a avut loc în sala de conferință a Muzeului Județean de Istorie și Arheologie din Baia Mare, a reunit factori interesați din Țara Codrului și Chioarului în vederea sondării potențialului turistic local cu scopul de a face o diagnoză reală a oportunităților din mediul rural aferente patrimoniului material și imaterial.

Proiectul vizează consolidarea activităților de turism cultural, cu valorificarea integrată a resurselor locale ca mijloc de promovare a dezvoltării durabile a zonelor rurale izolate, favorizând crearea de locuri de muncă și stabilizarea populației. Inițiativa face parte dintr-o serie de întâlniri și dezbateri publice, organizate pentru fiecare zonă etnografică din județ, cu scopul de a înțelege ce înseamnă turism sustenabil în Maramureș din perspectiva comunită­ților locale și care sunt așteptările cetățenilor de la administrația locală în acest demers.

Concluzia răspunsurilor la întrebarea dacă se poate trăi din meșteșuguri: în prezent este o adevărată provocare să-ți câștigi existența din meșteșuguri tradiționale. Meșterii prezenți din Țara Codrului și Chioarului au concluzionat că nu se poate trăi exclusiv din meșteșuguri, în special datorită lipsei unei piețe de desfacere stabilă, a costului mare de producție pentru meșteșugari și a concurenței neloiale practicată de comercianții de produse cu specific tradițional fabricate pe scală industrială, îndeosebi cele made in CHINA.