Se modifică tariful apei pentru populația din Boiu Mare

Serviciul de alimentare cu apă din cadrul Primăriei Boiu Mare aduce la cunoștința abonaților că se lucrează la nota de fundamentare care va stabili noul preț la apă.

„Vă aducem aminte că, începând cu 1 iulie 2025, prețul pe KW a crescut de la un leu subvenționat, la 1.5 lei. (Dacă înainte factura de curent la pompele de apă și stația de tratare se situa la 30.000 lunar, acum noile facturi depășesc 45.000 lunar). Cota TVA a fost majorată, taxa la Apele Române a crescut și ea, precum și costul analizelor lunare la DSP. În ultimele 4 luni de zile s-a monitorizat atent sistemul de alimentare cu apă, fiecare abonat primind factura curentă. Facem un apel la cei care au consumat apă să își achite factura și eventualele restanțe, astfel încât activitatea de livrare a apei să se desfășoare normal. Consiliul Local Boiu Mare va decide noul preț la apă, după ce vom avea avizul obligatoriu de la ANRSC. Pentru o corectă informare, noul preț, orientativ, nu va depăși 9 lei. În felul acesta, ca termen de comparație ne apropiem de tariful stabilit de către societatea Vital pentru abonații cărora le livrează apa”, au explicat autoritățile locale.