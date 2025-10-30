Discuţii interactive, prezentări, dar şi desene, toate pentru a reflecta la alegerile pe care le putem face şi a spune NU tentaţiilor care pot pune în pericol viitorul.

Toate activităţile s-au desfăşurat pe parcursul lunii octombrie în cadrul Campaniei „Dă-ți jos masca”, parte a Programului „Traficul de droguri nu e combinație”.

Programul, implementat la nivelul judeţului Maramureş de poliţiştii Compartimentului de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii a debutat în octombrie 2025 şi se va desfăşura până în iunie 2027.

Activități preventive au avut scopul de a angrena tinerii, elevi și studenți, cu vârsta între 14 și 25 de ani, în realizarea unor materiale (desene, texte literare, postere digitale) cu mesaje sugestive pe tema traficului de droguri. În fapt, scopul programului, precum și al campaniei este reducerea implicării tinerilor și minorilor în activități de trafic de droguri, prin creșterea nivelului de informare și conștientizare cu privire la consecințele legale și sociale ale traficului de droguri și promovarea unor alegeri responsabile.

Elevii Colegiului de Arte din Baia Mare au răspuns cu entuziasm iniţiativei poliţiştilor de a transmite mesaje diverse, însă preventive, de natură a promova autenticitatea, responsabilitatea şi alegerile conştiente.

În acelaşi context, polițiștii maramureșeni transmit câteva mesaje cheie care își propun ținerea la distanță a tinerilor de comportamentele infracționale, dintre care amintim: ”Traficul nu e șmecherie, e pușcărie!”, ”Traficul te prinde, dar nu te mai lasă liber!” sau ”Nu te vinde pe o combinație!”