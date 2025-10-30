Trei ani de colaborare între Spitalul Municipal Sighetu Marmației și INMI Spallanzani din Roma

În data de 23 octombrie a avut loc conferința internațională care a marcat trei ani și jumătate de la semnarea Protocolului de colaborare între Spitalul Municipal Sighetu Marmației și INMI Spallanzani din Roma, Italia, institut recunoscut pentru excelența sa în domeniul bolilor infecțioase.

„De-a lungul acestei perioade, medici, biologi și asistenți medicali ai Spitalului Municipal Sighetu Marmației au beneficiat de schimb de experiență în cadrul Institutului Spallanzani cu scopul de a-și îmbunătăți cunoștințele în domeniul diagnosticării și tratării pacienților cu afecțiuni infecțioase pulmonare, hepatice sau sistemice. De asemenea, s-au consolidat proiecte precum cel de telemedicină și au fost discutate noi oportunități de diagnosticare precoce a bolilor infecțioase transmise de țânțari, căpușe și rozătoare. Prin acest demers, cei peste 100 de mii de maramureșeni, dar și cetățenii ucraineni care s-au stabilit în orașul Sighetu Marmației au beneficiat de acces la servicii medicale de calitate și la tratamente specifice”, au precizat oficialii Institutului Național de Sănătate Publică (INSP).

Cu acest prilej, conducerea Institutului Național de Boli Infecțioase „Lazzaro Spallanzani” a primit, în semn de recunoștință, diploma de onoare.

„Una dintre prioritățile majore ale INSP este supravegherea bolilor transmisibile. Într-o lume în care bolile infecțioase pot traversa granițele în câteva ore, când rezistența microbiană și infecțiile asociate asistenței medicale reprezintă unele din cele mai redutabile probleme de sănătate publică, supravegherea epidemiologică riguroasă și cooperarea internațională nu mai sunt opțiuni, ci necesități strategice. Credem cu tărie că sănătatea publică a viitorului se construiește astăzi, printr-o abordare integrată, multidisciplinară, bazată pe știință, cooperare și înțelegerea profundă a nevoilor reale ale comunităților”, au mai explicat reprezentanții INSP.