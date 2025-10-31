408 locuri de muncă disponibile în Maramureș

În această săptămână, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș pune la dispoziția celor interesați 408 locuri de muncă vacante.

Se caută: ajutoare bucătari, ajutoare ospătari, ambalatori manuali, animatori socio-educativi, brutari, bucătari, confecționeri, conducători auto, femei de serviciu, fotografi, instalatori apă, canal, lăcătuși mecanici, lucrători bucătari, lucrători comerciali, lucrător comercial, lucrător pensiune turistică, manipulanți mărfuri, mecanici auto, mecanici utilaje, muncitori necalificați, strungari, tapițeri, tâmplari universali, vânzători, dar și asistent medical generalist, director societate comercială, kinetoterapeut, ingineri, manageri, proiectant inginer mecanic, psiholog în psihopedagogie specială.

Cei interesați pot obține mai multe informații de la sediul AJOFM Maramureș, Baia Mare, str. Hortensiei 1/A, tel. 0262227.821, e-mail ajofm.mm@anofm.gov.ro.

Învățământul primar – Fără studii (91):

• animator socioeducativ (2)

• constructor-montator de structuri metalice (3)

• femeie de serviciu (2)

• îngrijitor spaţii hoteliere (1)

• însoţitor (2)

• mecanic auto (2)

• manipulant mărfuri (1)

• muncitor necalificat în agricultură (1)

• muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor (29)

• muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (38)

• muncitor necalificat în industria confecțiilor (6)

• muncitor necalificat la întreţinerea de drumuri, şosele, poduri, baraje (3)

• muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții (4)

• referent de specialitate marketing (1)

• spălător vehicule (3)

• şofer de autoturisme şi camionete (2)

• tâmplar universal (1)

Studii gimnaziale – Școala Generală (132):

• administrator (2)

• ajutor bucătar (1)

• ajutor ospătar (7)

• ambalator manual (11)

• brutar (1)

• bucătar (2)

• cofetar (1)

• comerciant vânzător mărfuri nealimentare (1)

• conducător auto transport rutier de mărfuri (1)

• conducător auto transport rutier de persoane (2)

• confecționer-asamblor articole din lemn (5)

• femeie de serviciu (6)

• florar-decorator (1)

• frezor universal (1)

• gestionar depozit (1)

• instalator apă, canal (1)

• îngrijitoare la unități de ocrotire socială și sanitară (1)

• îngrijitor clădiri (2)

• îngrijitor spaţii verzi (1)

• lăcătuș mecanic (1)

• lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii universale (1)

• lucrător bucătărie (spălător vase mari) (1)

• lucrător comercial (3)

• lucrător pensiune turistică (6)

• manager de întreprindere socială (9)

• maseur (1)

• mecanic auto (2)

• mecanic întreținere și reparații din industria textilă, confecții și încălțăminte (1)

• mecanic utilaj (1)

• operator fixator textile (5)

• operator la mașini-unelte cu comandă numerică (1)

• operator la mașină de etichetat (1)

• ospătar (chelner) (1)

• recepţionist (1)

• responsabil cazare (1)

• săpător manual (2)

• secretară (1)

• strungar la maşini de alezat (1)

• șef linie fabricație (1)

• şofer de autoturisme şi camionete (5)

• tapițer (15)

• tâmplar universal (6)

• ucenic (1)

• vânzător (8)

• vidanjor-curăţător canale (1)

• zugrav (1)

Studii liceale – Liceu de specialitate (36):

• administrator (1)

• administrator societate comercială (2)

• agent servicii client (1)

• agent de turism (1)

• agent de vânzări (1)

• animator socioeducativ (1)

• brutar (1)

• dermopigmentist (1)

• expert în egalitate de șanse (1)

• ghid de turism (1)

• lucrător comercial (1)

• mecanic utilaj (1)

• operator la mașini de inscripționat (9)

• operator la mașini-unelte cu comandă numerică (2)

• operator presă de transfer termic (10)

• tehnician echipamente de înregistrare imagine și sunet (1)

• tehnician mecanic (1)

Studii liceale – Liceu Teoretic (70):

• administrator (1)

• administrator societate comercială (3)

• agent servicii client (1)

• agent vânzări standarde şi produse conexe (1)

• ajutor bucătar (1)

• alpinist utilitar (3)

• amanetar (1)

• antreprenor în economia socială (3)

• ambalator manual (2)

• asistent manager (1)

• casier (8)

• conducător auto transport rutier de mărfuri (1)

• conducător auto transport rutier de persoane (1)

• director de agenţie de turism tour-operator/detailistă/ filială/sucursală (1)

• femeie de serviciu (1)

• fotograf (2)

• funcționar administrativ (1)

• ghid de turism (1)

• instalator apă, canal (3)

• lucrător bucătărie (spălător vase mari) (1)

• lucrător comercial (5)

• manager (1)

• manager de întreprindere socială (1)

• mecanic utilaj (2)

• operator ghișeu birouri de schimb (1)

• operator la utilaje pentru subtraversări (1)

• recepționist (1)

• secretar notariat (1)

• secretară (1)

• specialist marketing (2)

• șef departament mărfuri alimentare/nealimentare (1)

• șofer de autoturisme și camionete (4)

• tapiţer (1)

• vânzător (7)

Studii Profesionale – Învățământ complementar de ucenici (6):

• lăcătuș mecanic (2)

• recepționer de hotel (1)

• strungar universal (1)

• sudor cu arc electric cu electrod fuzibil în mediu de gaz protector (2)

Studii Profesionale – Școală Profesională (48):

• conducător auto transport rutier de persoane (3)

• dulgher (exclusiv restaurator) (11)

• electromecanic (1)

• fierar betonist (11)

• infirmier/infirmieră (1)

• îngrijtoare la unități de ocrotire socială și sanitară (1)

• lăcătuș mecanic (1)

• lucrător comercial (1)

• lucrător gestionar (1)

• manager (1)

• manipulant mărfuri (1)

• maseur (1)

• mecanic auto (2)

• mecanic utilaj (5)

• operator la mașini-unelte cu comandă numerică (1)

• ospătar (chelner) (1)

• scular-matriţer (1)

• strungar la strung carusel (1)

• vânzător (1)

• zidar rosar-tencuitor (1)

Studii Profesionale – Învăţământ special (2):

• mecanic auto (1)

• tâmplar universal (1)

Studii Postliceale (5):

• asistent medical generalist (2)

• montator subansamble (2)

• vânzător (1)

Studii Universitare (16):

• consilier/expert/inspector/referent/economist în economie generalã (1)

• contabil (1)

• director societate comercială (1)

• inginer construcții civile, industriale și agricole (1)

• inginer electroenergetică (1)

• kinetoterapeut (1)

• manager (1)

• manager de întreprindere socială (3)

• proiectant inginer mecanic (1)

• psiholog în specialitatea psihopedagogie specială (1)

• şef coloană auto (1)

• tehnician mentenanță electromecanică – automatică echipamente industriale (2)

Studii universitare – Master (2):

• contabil (1)

• director vânzări (1)