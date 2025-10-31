În data de 28 octombrie, Asociația Autism Baia Mare a împlinit 17 ani de la înființare. În spatele acestei aniversări se află mii de ore de terapie și sute de familii care au găsit aici sprijin și speranță. În tot acest timp, asociația a continuat să se dezvolte constant, oferind copiilor terapii tot mai diverse.

”Marcăm un moment cu o semnificație profundă: 17 ani de când Asociația noastră a pornit pe acest drum dedicat copiilor și tinerilor cu tulburări de dezvoltare și familiilor lor. Privind în urmă, simțim o imensă mândrie și o recunoștință nemărginită. Cei 17 ani înseamnă mii de ore de terapie care au deschis uși către comunicare, prietenie și autonomie, dar și sute de familii care au găsit la noi sprijin, informație și speranță. În același timp, s-a format o comunitate puternică de terapeuți, voluntari, donatori și parteneri care au crezut în misiunea noastră. La 17 ani, suntem mai maturi, mai hotărâți și pregătiți să luptăm pentru o societate cu adevărat incluzivă, unde fiecare dintre dragii noștri să își atingă potențialul”, au declarat reprezentanții Asociației Autism Baia Mare.