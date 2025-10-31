Autoutilitară răsturnată la Sighetu Marmației

Joi spre vineri, la ora 02.25, Poliţia municipiului Sighetu Marmației a fost sesizată prin SNUAU 112 cu privire la producerea unui accident rutier, pe strada Făget.

În cadrul cercetărilor efectuate la faţa locului, poliţiştii au stabilit că un bărbat de 52 de ani, care conducea o autoutilitară, nu ar fi adaptat viteza şi într-o curbă a părăsit partea carosabilă prin dreapta, a distrus balustrada podului peste pârâul Ronișoara și s-a răsturnat lângă albia pârâului.

În urma impactului, conducătorul auto a fost rănit şi transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero.