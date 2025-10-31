Bani de la Ministerul Dezvoltării pentru infrastructură ”verde” din Maramureș

Ministerul Dezvoltării (MDLPA) a decontat lucrări în valoare totală de 77.734.633 lei pentru 167 de investiții realizate prin Componenta C10 – Fondul local, din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – a anunțat ministrul Cseke Attila.

Facturile decontate au în vedere lucrări de asigurare a infra­structurii pentru transportul verde și elaborarea sau actualizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană. Din Maramureș au beneficiat de alocări financiare UAT-urile din: Băița de sub Codru – 451.471 lei; Coroieni – 323.070 lei; Baia Mare – 3.441 lei; Seini – 273.105 lei; Borșa – 247.962 lei; Sighetu Marmației – 114.950 lei; Câmpulung la Tisa – 340.287 lei plus 43.722 lei; Ieud – 28.124 lei plus 1.742 lei.