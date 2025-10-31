Camion în flăcări în Pasul Gutin

Ieri-dimineață, preț de câteva ore traficul în Pasul Gutin, porțiunea dintre localitățile Mara și Baia Sprie, a fost blocat. Motivul: un camion care transporta o încărcătură de asfalt a luat foc și a ars ca o torță.

Pentru gestionarea incendiului din localitatea Mara au fost alocate trei autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj medical SAJ, din cadrul Detașamentului Sighetu Marmației și a Detașamentului Baia Mare.

Din informațiile oferite de către oamenii legii nu au existat victime. Traficul în zona respectivă a fost oprit timp de câteva ore și a fost reluat în jurul amiezii.