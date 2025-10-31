Duel capital pentru semifinale

SCM USV Timișoara – CSM Știința Baia Mare

În ultima etapă din Cupa României, a cincea, CSM Știința Baia Mare joacă un meci capital la SCM USV Timișoara. Derby care se va derula sâmbătă, 1 noiembrie, începând cu ora 11.00.

De ce este capital? Pentru ordinea stabilirii ierarhiei finale, care va decide echipele care vor disputa semifinala pe propriul teren, iar CSM Știința este scoasă din calcule în acest moment, fiind abia pe locul 4. Doar primele două clasate sunt în avantaj din acest punct de vedere, în speță Dinamo (18 puncte) și Steaua (13 puncte), echipe care de altfel se vor duela în runda de la finalul săptămânii. Însă singura echipă sigură de o clasare pe una dintre primele două poziții este Dinamo. SCM Timișoara și CSM Știința sunt celelalte două echipe care întregesc plutonul de patru, ambele cu 12 puncte. Și acum să trecem la calcule în ceea ce privește cele trei echipe angrenate pentru locul secund. Steaua își asigură locul secund și automat disputarea semifinalei acasă în situația unui succes în derbyul bucureștean. În schimb, Timișoara și Baia Mare se regăsesc în aceeași situație. Cine învinge pe Bega urcă pe locul secund, însă cu condiția ca Steaua să piardă cu Dinamo, astfel atât bănățenii, cât și maramureșenii se vor deplasa în Capitală pentru confruntările din penultimul act al Cupei României.

CSM Știința Baia Mare, echipa probabilă: 1. Sălceanu, 2. Trollip, 3. Grămadă, 4. Gelashvili, 5. Iancu, 6. Schutz, 7. Alexe, 8. Immelman (C), 9. Beleca, 10. Maravunawasawasa, 11. R. Pop, 12. Sikuea, 13. Lămboiu, 14. Wamalwa, 15. Ahokovi. Rezerve: 16. Scott, 17. Ruscan, 18. Dugladze, 19. Iurea, 20. Mic, 21. Mîrzac, 22. Mokhoabane, 23. Onț. Antrenori: Eugen Apjok și Paul Rusu.

Program etapa 5

Sâmbătă, 1 noiembrie, ora 11.00: Dinamo București – Steaua București; SCM USV Timișoara – CSM Știința Baia Mare.

Sâmbătă, 29 noiembrie, ora 11.00: Universitatea ELBI Cluj-Napoca – Rapid București.