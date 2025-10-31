Lucrările de reabilitare și modernizare a Teatrului Municipal, în licitație

A demarat procedura de achiziție publică pentru execuția lucrărilor de reabilitare și modernizare a Teatrului Municipal din Baia Mare. Obiectivul se va realiza prin finanțare de la Ministerul Dezvoltării.

”Am reușit să obținem într-un timp record banii necesari reabilitării și modernizării Teatrului, cu sprijinul ministrului Dezvoltării, Attila Cseke, prin Programul Național de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic Ridicat. Acum, la o lună de când am semnat contractul de finanțare la București, am făcut demersurile pentru al doilea cel mai important pas, și anume procedura de achiziție publică în cadrul căreia va fi desemnat constructorul”, spune primarul Doru Dăncuș. Concret, vorbim despre o investiție majoră. Valoarea estimată a contractului de execuție a lucrărilor este de peste 77,5 milioane de lei fără TVA, iar durata de realizare este de 24 de luni de la semnarea acestuia. Lucrările prevăzute includ consolidarea structurală a clădirii și a atelierelor, reabilitarea termică, modernizarea integrală a instalațiilor, refacerea finisajelor interioare și exterioare, reorganizarea intrării principale cu rampă și lift pentru persoane cu dizabilități, extinderea corpului de ateliere și amenajarea curților, grădinilor și a zonei exterioare de spectacole. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 2 decembrie 2025.